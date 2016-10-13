MEB'de FETÖ temizliği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 400 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.
MEB'de FETÖ soruşturmaları kapsamındaki çalışmalar sürüyor.
Bakanlık tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 bin 400 öğretmen açığa alındı.
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