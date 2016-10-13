  1. Vatikan
  2. Teröre millet tokadı

MEB'de FETÖ temizliği

MEBde FETÖ temizliği

nca (MEB), Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 400 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

MEB'de FETÖ soruşturmaları kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Bakanlık tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 bin 400 öğretmen açığa alındı.
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe 22:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar