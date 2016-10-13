Kurtulmuş: Türkiye'de terör sona erecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile beraber Mardin Turizm ve Otelciler Derneği yönetim kurulu üyelerini, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Mardin'in, Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu kentin çok büyük kültürel bir geçmişe sahip olduğunu, büyük bir medeniyet geçmişi bulunan Mardin'in, hala bu eserlerin izlerini taşıdığını dile getirdi.

Bu nedenle de Mardin'in bu çok dinli, çok kültürlü halinin korunmasının ve sonraki nesillere aktarılmasının herkesin vazifesi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede de üzerilerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceklerini kaydetti.

"KARARLI MÜCADELE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Terör örgütlerinin baskısı altında kalan bölgede Mardin'in nispeten kendisini koruyabildiğini, terör örgütlerinin saldırılarından nispeten uzakta kalmayı başarabildiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Mardin'in artık terörle değil, turizm, tarih, kültür, medeniyetle anılması gerekir. Bunun için de turizme destek vermek, turizmci arkadaşlarımızın taleplerini karşılamak da yine hükümetimizin boynunun borcudur. Ancak şunu çok açık bir şekilde ifade edeyim, terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzakları, hangi planları hazırlarlarsa hazırlasınlar, inşallah Türkiye'de terör sona erecek, bununla ilgili kararlı bir mücadele sürdürülüyor." dedi.

Terörün arkasında hangi güç olursa olsun, kimden destek alırlarsa alsın Türkiye olarak bu terör örgütleriyle tamamıyla eş zamanlı olarak mücadele edildiğini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin terör örgütlerinin hepsini birden tasfiye edecek güce, kuvvete ve kudrete sahip olduğunu vurguladı.

"ASLOLAN MİLLETİMİZİN BİRLİK İÇERİSİNDE OLMASIDIR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada aslolan milletimizin dayanışma, birlik içerisinde olmasıdır. Bize düşen ise uluslararası senaryolarda çizilen etnik bölünmelerin ya da mezhebi ayrışmaların tuzağına, fitnesine düşmemektir. Mardin bunun sembol şehirlerinden biri. Bu şehrimizde Türk de var, Arap da var, Kürt de var, Müslüman da var, Süryani de var. Asırlardır beraberler. Bunca zaman birbirleriyle en ufak bir problemleri yok. Ama maalesef terör örgütlerinin halkla problemi var, bu ülkenin dirliği, birliği ile problemi var. Bunu aşmak için el birliği ile mücadele edeceğiz. Bir taraftan da normal işimizi yapacağız. Mardin'de turizmin daha ileriye gitmesi için üstümüze düşeni yapacağız. Hükümet olarak Mardin halkının yanındayız. Mardin'in daha ileriye gitmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."