Kraliçe destekli Cirque du Soleil, EXPO 2016 ’da 40 gösteri yapacaktı. OHAL’i bahane edip, şovdan vazgeçti. Ancak İstanbul’da “korkmadan” sahneye çıktı! Biletleri bin TL olan gösteride ise “ampul” üzerinden küstah, hadsiz, alaycı ve kan kokan mesajlar vardı!
Üst akıl hep Türkiye aleyhinde çalıştı. Karanlık lobi son saldırısını ise KraliçeII. Elizabeth'in tam destek verdiği Kanadalı gösteri grubu Cirque du Soleil üzerinden yaptı. Expo 2016, 40 gösteri için Cirque du Soleil'in (GüneşinSirki), bağlı olduğu şirket ile 10 Mart'ta anlaştı. 16 Ağustos 17 Eylül arasında yapılacak gösteriler için Kanadalı gruba 2 milyon 250 bin Euro peşin ödeme yapıldı. Ancak darbe girişiminden sonra Cirque du Soleil'in bağlı olduğu şirket, Antalya organizasyonlarını iptal etti. Gerekçe olarak Olağanüstü Hal'i gösterdi. Paranın da iade edilmeyeceği kaydedildi. Soytarılar topluluğu, İstanbul'da ise kendini son derece güvende hissetti! Kanadalı cambazlar, 'Varekai' gösterisiyle 1-9 Ekim tarihlerinde İstanbul'da sahneye çıktı. Gösteri, Ülker Sports Arena'da yapıldı. Bilet fiyatları 200 TL'den başlayıp bin TL'ye ulaştı. Beyaz Türkler gösteriyi izlemek için bin TL'yi basıp birinci kategori yani VIP koltuklardan aldı. Işıklar yandı. Müzik başladı. Cambazlar sahneye çıktı. Gösteride "ormanın derinliklerindebir volkanın zirvesindeher şeyin mümkün olduğuolağanüstü bir dünya" anlatılmaktaydı! Ancak Kraliçe'nin soytarıları, kendi hayallerine göre çizdiği "kötü bir adam" vardı. Ne hikmetse o adamın başında da bir ampul yanmaktaydı. O "ampul"lüadam olağanüstü dünyasınıbozmakla suçlanmaktaydı. Ve gösteri sonunda ampullü adam başından aşağı asıldı. Kafasındaki ampul alındı ve patlatıldı! Tüm bunlar olurken bin TL verip gösteriyi izleyenler de dakikalarca alkışladı!
23 TIR'A EL KONULDU
İstanbul'da parayı cebine indiren cambazlar ertesi gün yola çıktı. Ancak ESO Organizasyon Ses Işık Gör. A.Ş, Cirque Du Soleil'in gösterilerini iptal ederek kendilerini 5 milyon doların üzerinde zarara uğrattığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Cirque Du Soleil, Türkiye'den ayrılacağı sırada, İstanbul gösterilerinde kullandıkları ekipmanı taşıyan 23 TIR'a, mahkeme kararıyla İpsala Gümrük Kapısı'nda el konuldu.
FRANSA-KANADA ORTAK YAPIMI
Cirque du Soleil, eskiden sokak sanatçısı olan Fransız Guy Laliberte ve Daniel Gauthier tarafından 1984 yılında kuruldu. 2010 itibarıyla yıllık geliri 850 milyon Kanada doları olan topluluğu doksan milyondan fazla kişi izlemiştir.
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