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Körfez İşbirliği'nden kararı

, 'yü terör örgütü olarak niteleyerek, Türkiye'nin örgütle mücadelesini desteklediğini bildirdi.

FETÖye bir tokat da Körfez İşbirliğinden

(KİK), Riyad'da düzenlenen bakanlar toplantısının ardından yayımladığı ortak bildiride, 'yü terör örgütü olarak niteledi.

Bildiride 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'ye karşı alınacak önlemlere destek verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin güvenlik ve istikrarına vurgu yapılan bildiride, kardeş Türk halkının refahını sürdürmesinin önemine dikkat çekildi.

Ortak bildiride, Suriye, Irak, ve diğer tüm cephelerde Uluslararası Koalisyon içinde DEAŞ terör örgütüyle mücadeleye bağlılık, tüm terörist örgütlerle mücadelede ve bu örgütlerin sapkın ideolojisinin kökünün kazınmasına yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabalara destek yinelendi.

TERÖR SALDIRILARINA KINAMA
Bakanlar ayrıca PKK ve diğer terörist örgütlerin Türkiye'yi hedef alan saldırılarını kınadı, Türkiye'nin kendini savunma hakkını tasdik etti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 16:17
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