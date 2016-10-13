Kızı ve damadı dolandırdı

NİĞDE'de eşinden ayrılan bedensel engelli emekli memur Mustafa Soysal (53), geçen yıl tek başına Antalya'ya yerleşti. "Yardım etme" bahanesiyle evine gelen kızı ve damadı tarafından 40 bin lirası dolandırılan Soysal, ev kirasını da ödeyemedi. Ev sahibinin eşyalarıyla birlikte sokağa attığı Soysal, sokakta yatıp kalktığını söyleyerek yardım istedi.