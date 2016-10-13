CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa'daki hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
"HAYATIM FETÖ İLE MÜCADELEYLE GEÇTİ"
FETÖ'cülere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, mağdurlara sahip çıktığı için kendisine FETÖ'cü suçlaması yapıldığını iddia ederek, "Bana FETÖ'cü diyorlar. Benim bütün hayatım FETÖ örgütü ile mücadeleyle geçti. Ama benim hayatım insan hakları, demokrasi mücadelesi ile geçti. Yenikapı'da da 12 madde halinde saydım. Siyasete, kışlaya, camiye siyaseti sokmayın dedim. Bunlar üzerinde siyaset yapılmaz. Kimse anne babasını seçme özelliğine sahip değil. Hepimiz anne ve babamızla gurur duyuyoruz. İnanç üzerinden siyaset yapılmaz. Biz inancımızı anne, babamız ve çevremizden alırız" dedi.
FETÖ'NÜN KANALINDA 'ERDOĞAN KAÇACAK' DEMİŞTİ
Ancak bu ifadeleri kullanan Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'tan sonra devlete savaş açan FETÖ'yle iktidara karşı ortak muhalefet oluşturmak için Samanyolu TV gibi kanallarda boy gösteriyor ve Erdoğan'ın kaçmak zorunda kalacağını iddia ediyordu.
FETÖ'YLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI DÖNEM
Erdoğan'ın kaçacağı iddiasının dayanağı bilinmiyor ancak Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle işbirliğine girdiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor. O da kuşkusuz 17 Aralık ve sonrası dönem.
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dili sürçmüş ömrüm feto ve benzerlerine uşaklık etmekle geçti diyecekken yanlış söylemiş kusuruna bakmayın
bu adamın nedenli ikiyüzlü olduğu ayan beyan açık ,eğer yanlışsam ALLAH beni cehennemde yaksın ,eğer doğru söylüyorsam onu cehennemde yaksın ,evet bu sözümü bütün kainata duyuruyorum ,ALLAH ım bu sözümü hemen gerçekleştir ,AMİN ,
Eşine zor rastlanır bir bukalemun örmeği..!
KK hangi kasetle geldi ona bakmak lazim. tam bir gorev adami. Kim için çalisiyor!!!
soru basit. en APTAL olan bile anlar: Baykal fetö kumpası ile gittiyse yerine gelen KİMİN ADAMIDIR ?
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