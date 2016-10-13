CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa'daki hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

"HAYATIM FETÖ İLE MÜCADELEYLE GEÇTİ"

FETÖ'cülere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, mağdurlara sahip çıktığı için kendisine FETÖ'cü suçlaması yapıldığını iddia ederek, "Bana FETÖ'cü diyorlar. Benim bütün hayatım FETÖ örgütü ile mücadeleyle geçti. Ama benim hayatım insan hakları, demokrasi mücadelesi ile geçti. Yenikapı'da da 12 madde halinde saydım. Siyasete, kışlaya, camiye siyaseti sokmayın dedim. Bunlar üzerinde siyaset yapılmaz. Kimse anne babasını seçme özelliğine sahip değil. Hepimiz anne ve babamızla gurur duyuyoruz. İnanç üzerinden siyaset yapılmaz. Biz inancımızı anne, babamız ve çevremizden alırız" dedi.



FETÖ'NÜN KANALINDA 'ERDOĞAN KAÇACAK' DEMİŞTİ

Ancak bu ifadeleri kullanan Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'tan sonra devlete savaş açan FETÖ'yle iktidara karşı ortak muhalefet oluşturmak için Samanyolu TV gibi kanallarda boy gösteriyor ve Erdoğan'ın kaçmak zorunda kalacağını iddia ediyordu.

FETÖ'YLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI DÖNEM

Erdoğan'ın kaçacağı iddiasının dayanağı bilinmiyor ancak Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle işbirliğine girdiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor. O da kuşkusuz 17 Aralık ve sonrası dönem.