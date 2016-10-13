Kasap öğretmen

Atanamayan öğretmenler, ekmek mücadelesi verdi. Bunlardan biri de Ayşegül Başar (25) idi. Ankara Üniversitesi TarihBölümü'nden 2007 yılında mezun olan Ayşegül Başar (25) öğretmen olmayı hayal etti. Öğretmenlik için formasyonunu da alan Başar, 2 kez Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(KPSS) girip atama bekledi. Ancakhayatı planladığı gibi gitmedi. Atanamayan öğretmen, rotasını başka bir alana çevirdi.
MÜŞTERİLERİ ŞAŞIRIYOR
Kredi çekip kasap dükkanı açan Ayşegül Başar, eline satır ve bıçak alıp, müşterilerine hizmette kusur etmedi. Yıllarca emekverip hak ettiği diplomasınıda yanından ayırmayan Başar,zaman zaman zorlandığını ancakişini hevesle yaptığını söyledi. Elinde satırla dükkanda kendisini gören müşterilerinin şaşırdığını belirten Ayşegül Başar, "Ankara Üniversitesi'nde okudum. Öğretmen olacağım yerde kasap oldum" dedi.
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