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öğretmen

Ayşegül Başar, öğretmen olarak atanamadı. Rotasını başka bir alana çevirmek zorunda kaldı. Eline satır ve bıçak alıp dükkanı açtı. Diplomalı kasabı görenler şaştı kaldı

Kasap öğretmen
Atanamayan öğretmenler, ekmek mücadelesi verdi. Bunlardan biri de Ayşegül Başar (25) idi. Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan Ayşegül Başar (25) öğretmen olmayı hayal etti. Öğretmenlik için formasyonunu da alan Başar, 2 kez Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip atama bekledi. Ancak hayatı planladığı gibi gitmedi. Atanamayan öğretmen, rotasını başka bir alana çevirdi.

MÜŞTERİLERİ ŞAŞIRIYOR
Kredi çekip dükkanı açan Ayşegül Başar, eline satır ve bıçak alıp, müşterilerine hizmette kusur etmedi. Yıllarca emek verip hak ettiği diplomasını da yanından ayırmayan Başar, zaman zaman zorlandığını ancak işini hevesle yaptığını söyledi. Elinde satırla dükkanda kendisini gören müşterilerinin şaşırdığını belirten Ayşegül Başar, "Ankara Üniversitesi'nde okudum. Öğretmen olacağım yerde kasap oldum" dedi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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