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Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 16 Ekim Pazar günü elektrik verilmeyecek

İstanbulda elektrik kesintisi

Ataşehir, Beykoz ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 16 Ekim Pazar günü elektrik verilmeyecek. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ açıklamasına göre Ataşehir'de 09.00-12.00 arasında İçerenköy Mahallesi Bahçelerarası, Askent, Çilek, Karahan, İlker, Değirmen Yolu sokakları elektrik alamayacak.

Beykoz'da 08.00-16.00 saatleri arasında Göztepe Mahallesi Çiğdem Çıkmazı, Çamlık, Akkavak, Manolya, Mimoza, Oya Çiçeği, Palmiye sokaklarına, Tuzla'da saat 09.00-13.00 arasında Tepeören Mahallesi İstiklal, Aromatik, Akdeniz sokaklarına, 13.00-16.00 arasında ise Orta Mahalle Livan, Preveze sokaklarına elektrik verilmeyecek.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 20:09
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