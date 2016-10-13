Ataşehir, Beykoz ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 16 Ekim Pazar günü elektrik verilmeyecek.İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ açıklamasına göre Ataşehir'de 09.00-12.00 arasında İçerenköy Mahallesi Bahçelerarası, Askent, Çilek, Karahan, İlker, Değirmen Yolu sokakları elektrik alamayacak.

Beykoz'da 08.00-16.00 saatleri arasında Göztepe Mahallesi Çiğdem Çıkmazı, Çamlık, Akkavak, Manolya, Mimoza, Oya Çiçeği, Palmiye sokaklarına, Tuzla'da saat 09.00-13.00 arasında Tepeören Mahallesi İstiklal, Aromatik, Akdeniz sokaklarına, 13.00-16.00 arasında ise Orta Mahalle Livan, Preveze sokaklarına elektrik verilmeyecek.