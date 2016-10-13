THY'ye ait bir uçakla Tel Aviv'den saat 09.30'da İstanbul'a gelen İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i Atatürk Havalimanı'nda İsrailli yetkililer tarafından karşıladı. İsrail Enerji Bakanı Steinitz'in Kongrede, " Doğu Akdeniz'de Yeni Bir Manzara" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapacağı bildirildi.



2010'DAN SONRA İLK KEZ...

Türkiye İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin bir sonucu olan bu ziyaretin iki ülke arasında altı yıl aradan sonra bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacağına dikkat çekildi. İsrail ile 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Temmuz sonunda anlaşma imzalanmıştı.







FİLİSTİN'E ELEKTRİK TEMİNİ KONUŞULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Türkiye ve İsrail, Gazze ve Cenin'de kurulacak elektrik santrallerini içerecek şekilde, Filistinlilere elektrik temin etmenin çeşitli yollarını ele almışlardır." açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakan Albayrak ve İsrailli mevkidaşı Steinitz, İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı fırsatlarını detaylıca görüşmüş ve bu konu üzerine diyalog kurmayı kararlaştırmışlardır." ifadeleri kullanıldı.