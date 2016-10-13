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'den 6 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Enerji Bakanı , 23. Dünya Enerji Kongresine katılmak için bugün Tel Aviv’den İstanbul’a geldi. Konuk Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in bu ziyaretinin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normale dönmesi sonucu iki ülke arasında altı yıl aradan sonra bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğu bildirildi.

İsrailden 6 yıl aradan sonra ilk ziyaret

THY'ye ait bir uçakla Tel Aviv'den saat 09.30'da İstanbul'a gelen Enerji Bakanı 'i Atatürk Havalimanı'nda İsrailli yetkililer tarafından karşıladı. İsrail Enerji Bakanı Steinitz'in Kongrede, " Doğu Akdeniz'de Yeni Bir Manzara" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapacağı bildirildi.

2010'DAN SONRA İLK KEZ...
Türkiye İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin bir sonucu olan bu ziyaretin iki ülke arasında altı yıl aradan sonra bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacağına dikkat çekildi. İsrail ile 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Temmuz sonunda anlaşma imzalanmıştı.



FİLİSTİN'E ELEKTRİK TEMİNİ KONUŞULDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Türkiye ve İsrail, Gazze ve Cenin'de kurulacak elektrik santrallerini içerecek şekilde, Filistinlilere elektrik temin etmenin çeşitli yollarını ele almışlardır." açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakan Albayrak ve İsrailli mevkidaşı Steinitz, İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı fırsatlarını detaylıca görüşmüş ve bu konu üzerine diyalog kurmayı kararlaştırmışlardır." ifadeleri kullanıldı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 11:40
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Selim Selim

Artık ortadoğuda silah baronlarının işi bitmek üzere,kar marjı yüksek olan silah sanayi, cephe olarak 1.dünya savaşında anadolu topraklarını,2.dünya savaşında avrupayı,şimdide ortadoğuyu seçti ve bölge insanlarını birbirine öldürtüyor.Amerika akıttığı kanda boğulacaktır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2016 15:38
vtnds vtnds

bunlara bi iskemle yeterliydi bize yapilanlar unutulmadi bundan boyle kisas a kisas..milli cikarlar dogrultusunda gidelim!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.10.2016 13:45
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