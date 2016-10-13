İntikam kokusu

Bursa'da geçtiğimiz ay Neşe Aydın (32) kendisini telefonla taciz eden Ümit Şahin'i (30) evinin önüne çağırdı. Aydın, burada tacizci Şahin'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından poliseteslim olan Neşe Aydın, tutuklandı.Neşe Aydın'ın eşi Mehmet Aydın ise dün kendisine ait pastanenin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 mermi isabet eden ve ağır yaralanan Aydın, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğuöğrenilen Aydın, hemen ameliyataalındı. Olayın, Mehmet Aydın'ın eşi Neşe Aydın'ın geçen ay işlediği cinayet ile bağlantılı olabileceğini değerlendiren polis ekipleri saldırıyla ilgili araştırma başlattı.
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