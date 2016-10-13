İnsanlık öldü

Antalya’da bir bakımevindeki yaşlıların halleri yürek sızlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurumda içler acısı durumda bulunan Ahmet Solak ise tedavi altına alındı. Ancak dün sabah hayata gözlerini kapadı
Antalya'da geçtiğimiz hafta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler gündeme oturdu! Kurumda çalışangörevlilerin cep telefonuyla çektiğigörüntülerde cilt kanseri olan 90yaşındaki Ahmet Solak'ın perişanhali yürekleri yaktı. Kurumda hastalara iyi bakılmadığı, şizofren olanların ise çalışanlar tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Görüntülerin ardından tepki çeken kurumla ilgili Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı tarafındansoruşturma başlatıldı. Antalya Valiliği'nin talimatıyla da bakımevinde bulunan yaşlılar, görevlendirilen doktor heyeti eşliğinde, hastanede tedavi altına alındı. Huzurevinde bulunan ve ceptelefonuyla çekilen görüntüleri yüreklerisızlatan Solak'ın da tedavisiiçin de harekete geçildi. Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden uzmanlar, talihsiz adamın tedavisi için gerekli çalışmaları başlattı. Huzureviyle ilgili soruşturma sürerken dün yürekleri yakan haber geldi. Cilt kanseri olan Ahmet Solak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz adamın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün Antalya'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından da toprağa verileceği öğrenildi. Talihsiz adamın yakınları ise söz konusu bakımevine tepki gösterdi. "Gereken neyse yapılacak. Şikayetçi olacağız. Büyük bir ihmal söz konusu. Görüntüleri izlediğimizde neye uğradığımızı şaşırdık" diye sitem etti.
Yaşanan korkunç olayla ilgili söz konusu bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı.
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