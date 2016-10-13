İcimizi ısıttı

Ambulansta doğan bebeği, bağrına basarak hayata döndüren bir doktor, Türkiye'nin takdirini topladı. "İşte Türk doktoru" dedirten olay, Erzurum'un Karaçoban İlçesi'nde yaşandı. 28 haftalık ikizlere hamile olan Seher Işık, önceki gün sancılandı. Erken doğum paniği yaşandı. Karaçoban Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının erken doğum riski vardı. Bu nedenle Erzurum'a sevk edilmesi kararı alındı.



HAYATA BAĞLADI

Seher Işık'ı alan ambulans, Erzurum'daki hastaneye doğru yola çıktı. Bu sırada Erzurum'da olan Karaçoban Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefer Başpınar, haberi alır almaz kolları sıvadı. Erzurum'dan başka bir ambulansla yola çıkarak, Işık'ın bulunduğu ambulansı yakaladı. Gebe kadının bulunduğu ambulansa geçerek Işık'a sağlık desteği sağladı. Ancak Erzurum'a 30 kilometre kala ambulansta doğum başladı. Dr. Başpınar, almış olduğu eğitimle ikizlerden birinin doğumunu yaptırdı. Ambulansta doğan bebeğin hipotermiye (vücut sıcaklığının 35 derecinin altına düşmesi) girmemesi için onu göğsüne alarak vücut ısısıyla hayata bağladı. Annenin ikinci bebeği de kaldırıldığı hastanede sezaryenle alındı. Doğan bebeği hayata bağlamak için bağrına basan doktor, bu anları fotoğraflamayı unutmadı. Bu görüntü, sanal alemi salladı. Fedakar doktora, teşekkür mesajları yağdı. "Alan" ve "Muhammet Sefer" adını verdiği ikizlerine kavuşan anne Işık, bebeğini bağrına basarak yaşatan doktora minnettar olduğunu anlattı. Annenin ikizlerine kavuştuğunu söyleyen 9 aylık hekim Sefer Başpınar da bunda rolü olmanın gururunu yaşadığını açıkladı.



