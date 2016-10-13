Başkanlık sistemi konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair basın açıklaması yaptı. Kalın, "Türkiye FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye'de bütün imkanları kuruduğu için Türkiye aleyhine karalama kampanyası yürütüyorlar. FETÖ sadece Türkiye için değil uluslararası bir tehdittir." dedi.



Cerablus'a dönenlerin sayısı 5 bini aştı. Bizim amacımız sınırdaki bütün terörist unsurları uzaklaştırmak. Fırat Kalkanı'nın amacı buydu. Demek ki ılımlı Suriye muhalefeti desteklendiği zaman DEAŞ'a karşı etkin bir mücadele mümkündür. 'Sahada DEAŞ'a karşı en etkili güç YPG'dir' efsanesi de çökmüştür. Fırat Kalkanı operasyonu devam edecek.

"TÜRKİYE FETÖ İLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR"

OHAL 3 ay daha uzatıldı. Güvenlik tehditlerini bertaraf etmek ve FETÖ'nün temizlenmesi için alınan bir tedbirdir. OHAL ile ilgili yurtdışında özellikle birtakım temelsiz iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Türkiye FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye'de bütün imkanları kuruduğu için Türkiye aleyhine karalama kampanyası yürütüyorlar. FETÖ sadece Türkiye için değil uluslararası bir tehdittir.

"ASILSIZ İTHAMLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Başika kampı bağlamında son dönemde birtakım açıklamaların olduğunu görüyoruz. Türkiye her zaman Irak halkının yanında olmuştur. Irak'taki zayıf devlet yapısı, çeşitli iç sorunlar neticesinde güvenlik tehditleri var olagelmiştir. Bunu bertaraf etmek amacıyla Meclisimizden tezkere geçirildi. Irak'tan kaynaklanan birtakım eleştirileri görüyoruz. Asılsız ithamları kabul etmemiz mümkün değildir. Özellikle Cumhurbaşkanını hedef alan açıklamalar bu sürece katkı sunmaz. Türkiye'nin Irak'ta herhangi bir gizli gündemi yoktur.

"PKK'NIN MUSUL OPERASYONUNA KATILACAĞI BİLGİLERİ BİZİ ENDİŞELENDİRMEKTEDİR"

Bizim Irak'ta bir tane ortak düşmanımız vardır, o da DEAŞ'tır. Bizim Irak'a yönelik üç önceliğimiz var. Irak'ın toprak bütünlüğü, PKK tehdidi ve özellikle Musul'un işgalinden sonra DEAŞ tehdidi. Musul operasyonu bizim topraklarımzıdaki insanlarımızı da ilgilendirmektedir. Özellikle PKK'nın Musul operasyonuna Sincar üzerinden katılacağı bilgileri bizi endişelendirmektedir. Irak ile müzakere yoluyla sorunlarımızı çözeriz.



BAŞKANLIK SİSTEMİNİN GÜNDEME GELMESİ

Yeni anayasa çerçevesinde gündeme gelen konu. Sayın bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesi siyasete bir hareketklilik getimiştir. Sayın Başbakan da olumlu cevap vererek en kısa sürede Meclis'e geleceğini ifade etmiştir.

Bir müzakere sürecinin yaşanması tartışmayı zenginleştirir. Siyasi partilerin yapacağı katkılarla şekillenecek. Umarım bütün milletimiz için hayırlı bir netice çıkar.