Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan yapan Irak Başbakan Haydar El İbadi'nin sinsi planı deşifre oldu. İbadi, Musul operasyonu'nu Şii tabanlı Irak Ordusu, Şii Haşdi Şabi Milisleri ve PKK terör örgütüne yakın Kürtler ve Ezidilerden oluşan YPŞ adlı yapılanması ile gerçekleştireceği belirtildi. İbadi'nin Musul'un demografik yapısından habersiz olması nedeniyle taban tabana çelişen v e bölgede "mezhep" ve "etnik" çatışmalara yol açacak büyük tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kırsal bölgeleriyle birlikte yaklaşık iki milyon nüfusa sahip Musul'un etnik ve mezhepsel kimliği, Türkiye'nin İbadi'ye yönelik "mezhep çatışması" uyarılarının haklılığını ortaya koyuyor.

SÖZ SAHİBİ SÜNNİLER

DAEŞ'in kontrolündeki Musul'un nüfusunun yüzde 90'nı Sünniler'den oluşuyor. Bölgedeki Şii oranı yüzde 7, diğer azınlıklar ise yüzde 3 oranında. Sünni nüfusun dışında kalan Şii ve azınlıkların önemli bir bölümü, terör örgütü DAEŞ'in kenti işgali sürecinde bölgeyi terk etmiş durumda. Musul'da yüzde 90'lık orana sahip Sünnilerin yüzde 75'ni Araplar, geri kalan bölümünü ise Türkmenler ve Kürtler oluşturuyor.





İŞTE MUSUL'UN DEMOGRAFİSİ

Irak'ın en büyük şehirlerden birisi olan Musul'un yüzde 90'ı Sünnilerden, yüzde 7'si Şii ve yüzde 3'ünü de diğer azınlıklar oluşturuyor. Bölgedeki Sünnilerin yüzde 75'ini Araplar, Yüzde 25'i ise Türkmen ve Kürtler... Irak'ın Başbakanı İbadi'nin destek verdiği YBŞ yapılanmasını ise PKK ve YPG'ye yakın Kürtler ve Ezidi'ler meydana geliyor.

KÜRT KORİDORUNUN BİRLEŞME TEHLİKESİ

İbadi'nin Musul planında yer alan YBŞ yapılanması da, Kürt etnik kimliği yönü ile ikinci büyük tehditi oluşturuyor. Bu yapılanmanın süreç içinde, terör örgütü YPG'nin Kuzey Suriye'de oluşturmak istediği Kürt koridoru ile birleşme hedefi de, hem Türkiye, hem de bölge açısından ciddi tehdit olarak görülüyor.





ÖSO 8 KÖYÜ DAHA ELE GEÇİRDİ

TSK'nın yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu 49. gününde de sert çatışmalara sahne oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile DAEŞ'in üzerine giden ÖSO DAEŞ ile şiddetli çatışmalara girdiği, ancak Türk topçusunun da desteği ile 8 köyü DAEŞ'ten kurtardığı belirtildi. 4 Özel Görev Kuvvet, karadan ve havadan sağlanan destekle ile Azez'in doğusundaki DAEŞ kontrolünde bulunan yerleşim merkezlerini kuşattı ve DA EŞ'in elinden aldı.



AKŞAM