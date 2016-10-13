Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakların ardından küresel piyasalardaki doların hızla yükselişe geçtiği görüldü.

Uluslararası piyasada dolar endeksi 98,1'e çıkarak 7 ayın zirvesini görürken, bu gelişmelerle dolar 3,1058'e kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu konuda açıklama yapan analistler, yarın Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasına kadar dolardaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.



HÜRRİYET BAŞKANKLIK SİSTEMİNE BAĞLADI

Tüm bunlar açıkça ortadayken Doğan medyası bu konuyla ilgili komik bir habere imza atarak yine alay konusu oldu. Hürriyet'te yer alan haberde doların yükselişi 'başkanlık sistemi'nin yeniden gündeme gelmesine bağlanarak manşetten verildi. Gazetenin iddiasına göre Başbakan Yıldırım'ın anayasa değişikliğini içeren teklifle ilgili açıklaması doların yükselmesine sebep oldu.



SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Hürriyet'in bu haberi sosyal medyada alay konusu olurken Doğan medyasının son zamanlardaki tutumu 'Doğan medyası da Kılıçdaroğlu gibi fabrika ayarlarına döndü' yorumlarına sebep oldu. Çünkü söz konusu medya grubu CHP'yle adeta ağız birliği yaparcasına 15 Temmuz'da masum vatandaşları acımasızca katleden, kendi yayın organlarını basarak çalışanlarını dahi rehin alan FETÖ'cü teröristleri görmezden gelip hükümetin FETÖ bahanesiyle mağdur oluşturduğunu iddia ediyor.





