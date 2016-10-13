FETÖ'nün Düzce emniyet imamı Kütahya'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aranan örgütün Düzce emniyet imamı olduğu öne sürülen 39 yaşındaki Şerif Dağdelen, Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde babasına ait evde yakalandı.
Düzce Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şerif Dağdelen'in, Ulu Cami Mahallesi Mercan Sokak'taki babasına ait 3 katlı evde gizlendiği ihbarı üzerine polis ekipler harekete geçti. Polislerin geldiğini fark eden Şerif Dağdelen, yanında bulunan tablet, cep telefonu ve çok sayıda sim kartını evin arka tarafına attı. Bir odada üzerine battaniye örterek gizlenmeye çalışan Şerif Dağdelen gözaltına alındı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şerif Dağdelen'in FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ve Düzce Emniyet Müdürlüğü'nün imamı olduğu öne sürüldü.
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