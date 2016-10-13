Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bir süre önce, Şenkaya bölgesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek - 16-31 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 11 Ekim'de Şenkaya ilçesi Değirmenlidere Mahallesi Garonun Suyu mevkisinde yol kenarında elektrik kablosunun bulunduğunun fark edilmesi üzerine olay yerinde araştırma ve incelemeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, stabilize yolun ortasına tuzaklanmış EYP olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, söz konusu bölgenin çevresinin iş makineleri ile kazıldığı bildirildi.

Açıklamada, iş makineleri ile kazılan yolda tuzaklanmış EYP bulunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İş makineleri ile kazılan yol ortasına tuzaklanmış 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş amonyum nitrat ile güçlendirilen ve üzerinde fünyesi bulunan EYP, 65 amper yiğit marka akü ve 70 metre çok telli elektrik kablosu bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 'Patlayıcı İmha Timi' tarafından numunesi alınan EYP imha edilerek etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlara devam edilmektedir."