  1. Vatani görev
  2. Şoför suçluymuş

nden bulaşmaz’

‘Diyaliz makinesinden Hepatit C bulaşmaz’
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki diyaliz merkezinde 18 hastaya Hepatit C virüsü bulaşması üzerine yetkililer harekete geçti. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını belirterek, gerçek nedenin araştırılmasını istediklerini söyledi. Nefroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bilal Görçin de, hastalığın nden bulaşma ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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