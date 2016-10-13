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Davulcu damat zurnacı babasını katletti

Davulcu damat zurnacı babasını katletti
Ağrı'da önceki gün düğünlere birlikte giden davulcu damat Murat Y. ile zurna çalan kayınpeder Mesut Y. arasında tartışma çıktı. Çılgına dönen damat, taşıdığı bıçağı kayınpederinin kalbine sapladı. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Bir anda davul-zurnanın susması ve tartışmanın cinayetle sonuçlanmasıyla şaşkına dönen düğün sahipleri ise polisi aradı. Hastaneye kaldırılan Mesut Y., kurtarılamadı. Katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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