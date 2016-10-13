Darbeyi araştırma komisyonu o isimleri dinleyecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ekim ayı boyunca yapacağı toplantılarda dinleyeceği isimlere ilişkin taslak metni hazırladı.

Komisyon, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplandı.

Petek, siyasi partilerin bildirdiği isimlerden ekim ayı için dinlenecek isimlere ilişkin bir program taslağının çıkarıldığını söyledi.

Buna göre, dinlenmesi planlanan isimler şöyle:

18 Ekim Salı: Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, eski İçişleri Bakanları Efkan Ala, eski bakan Mehmet Ağar, Gazeteci-Yazar Fehmi Koru, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz.

19 Ekim Çarşamba: Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, eski milletvekili Birgül Ayman Güler, gazeteci Nevzat Bayhan.

20 Ekim Perşembe: Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, yazar Yavuz Çobanoğlu, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Keleş, gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu.

25 Ekim Salı: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, gazeteci Nedim Şener, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, eski Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçlar,

26 Ekim Çarşamba: Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, gazeteci yazar Hüseyin Gülerce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Aleksandr Dugin, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Prof. Dr. Sönmez Kutlu, eski bakan Tayyibe Gülek.

27 Ekim Perşembe: Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fikret Acar, Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak.

"KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ, BAYKAL..."

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dinlenmesini istedi.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dinlemede öncelik sırasının önemli olduğunu vurgulayarak öncelikle şu an görevdeki Genelkurmay Başkanını dinlemek isteyeceklerini belirtti.

Komisyonun, darbe girişiminin siyasi aktörleri ve varmak istedikleri hedefi ortaya koymak zorunda olduğunu belirten Çıray, "Bu komisyonun bu görevini yapmak için kim önüne engel çıkarırsa onu kripto FETÖ'cü olarak algılarım." diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Şu an görevdeki Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarını dinlemeden öncekileri dilenmenin bir anlamı yok." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, 15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazilerin öncelikli olarak dinlenmesi gerektiğine işaret etti.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, komisyona dinlemek için çağrılmasına, darbeye direnmiş olmasının tek başına bir neden olamayacağını belirterek, "Eğer bir milletvekili çağırılacaksa Mecliste bombalar altında olan bir milletvekilini çağırmamız daha doğru olurdu." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu Korgeneral Metin İyidil, tutuklu Tuğgeneral Şener Topuç, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Eren Erdem, MHP 24. dönem milletvekili İhsan Barutçu'nun dinlenmesini istedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Satır'ın bu isimleri önermesi üzerine "Biz de bütün AK Parti Grubu'nun dinlenmesini istiyoruz." diyerek araya girdi.

Yeni isimlerin belirlenebileceğini belirten Komisyon Başkanı Petek, HDP'nin bildirdiği isimlerden 9, CHP'den 13, MHP'den 5, AK Parti'den 11 kişinin listeye alındığını bildirdi. Petek, listede bir dengesizliğin olduğu kanaatinde olmadığını ifade etti.

Petek, dinleme listesinin taslak olduğunu, komisyonda müzakere edilip karara bağlanacağını kaydetti.

Komisyon çalışmalarında konuklara 20 dakika konuşma süresi verilmesi ve üçer soru sorulması kararlaştırıldı.

Usul tartışmalarının ardından dinlemelere geçildi.