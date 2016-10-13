Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısıyapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek güvenlik toplantısı, saat 18.00'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısıyapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek güvenlik toplantısı, saat 18.00'de başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.