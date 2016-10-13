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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı

Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip başkanlığında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek güvenlik toplantısı, saat 18.00'de başlayacak.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 14:39
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