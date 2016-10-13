Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İskitler'de araç lastiği satan esnafı ziyaret etti.

Erdoğan ve Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken, İskitler güzergahında yer alan bir grup esnafın, üzerinde "Sayın Reis-i Cumhur çay da hazır, kahve de. Geri adım atma!" yazılı pankart açması üzerine konvoyu durdurdu.





Araç lastiği satan esnafın dükkanına konuk olan Erdoğan ve Yıldırım, iş yeri sahibi ve çalışanlarıyla bir süre sohbet etti ve birlikte çay içti.





Sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan bir yaşlı vatandaşın, Erdoğan'ın elini hızla sallaması üzerine, Başbakan Yıldırım araya girerek, "Dur yahu kolunu çıkartacaksın." şeklinde espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlı vatandaşa, "Yahu ben senin bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum." demesi üzerine tebessüm ettiren anlar yaşandı.

Esnafın sorunlarını da dinleyen Erdoğan ve Yıldırım, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, esnaf ziyareti sırasında ayrıca bir çalışanı sigarayı bırakması için ikna etti.







