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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

bir oto lastikçinin açtığı 'Çaya, kahveye bekliyoruz' yazılı pankartı görünce makam otomobilini durdurarak ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret

ve Başbakan Binali Yıldırım, İskitler'de araç lastiği satan esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti!

Erdoğan ve Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken, İskitler güzergahında yer alan bir grup esnafın, üzerinde "Sayın Reis-i Cumhur çay da hazır, kahve de. Geri adım atma!" yazılı pankart açması üzerine konvoyu durdurdu.


Araç lastiği satan esnafın dükkanına konuk olan Erdoğan ve Yıldırım, iş yeri sahibi ve çalışanlarıyla bir süre sohbet etti ve birlikte çay içti.


Sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan bir yaşlı vatandaşın, Erdoğan'ın elini hızla sallaması üzerine, Başbakan Yıldırım araya girerek, "Dur yahu kolunu çıkartacaksın." şeklinde espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlı vatandaşa, "Yahu ben senin bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum." demesi üzerine tebessüm ettiren anlar yaşandı.

Esnafın sorunlarını da dinleyen Erdoğan ve Yıldırım, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, esnaf ziyareti sırasında ayrıca bir çalışanı sigarayı bırakması için ikna etti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 18:58
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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emine emine

tebrik ediyorum , işte milletin başkanı budur...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.10.2016 19:15
selman acem_i selman acem_i

MİLLETİN ADAMI O BİZİM ŞAHIMIZDIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.10.2016 19:11
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