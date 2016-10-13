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CHP Sözcüsü Böke'den 'ye ağır hakaretler

'nin başkanlık sistemine ilişkin açıklamasını hazmedemeyen CHP Sözcüsü yaptığı açıklamada MHP'yi hedef alarak Bahçeli'ye ağır hakaretler etti.

CHP Sözcüsü Bökeden Bahçeliye ağır hakaretler

CHP Sözcüsü , MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıyla gündemin ana maddesi olan başkanlık sistemine de değinen CHP'li Böke, MHP lideri Bahçeli'ye ağır hakaretler etti.

"SARAY'IN YEDEK LASTİĞİNE SESLENİYORUZ"
CHP'li Böke, şunları söyledi; "İktidara ve Saray'ın yedek lastiğine sesleniyoruz. Türkiye'nin demokrasi sorunu var, rejim sorunu yok. Vatandaşın hukuk ve ekonomik sorunu var. Bırakın başkanlığı, lafı bile Türkiye'yi eritiyor. İşte bu yüzden parlamenter sistem diyoruz. Parlamener sistemi korumak için yeni bedeller ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz."
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 16:42
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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temel temel

bir kamyon turban carcaf getirim chp binasinin ønune døkun onlar o ile mecgul olur iken ulke 40 yil ileri gider hepsi oraya toplanir parcalama partisi yapar iken ulke ileri gider ulkenin ileri gitmesini istemeyen bir parti kimse hizmet ettigi bile belli degil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2016 17:25
memett memett

kanalizazyon yaratığı senin çapın MHP yi konuşmaya yetmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır1
cevapla 13.10.2016 16:53
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