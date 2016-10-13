CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıyla gündemin ana maddesi olan başkanlık sistemine de değinen CHP'li Böke, MHP lideri Bahçeli'ye ağır hakaretler etti.

"SARAY'IN YEDEK LASTİĞİNE SESLENİYORUZ"

CHP'li Böke, şunları söyledi; "İktidara ve Saray'ın yedek lastiğine sesleniyoruz. Türkiye'nin demokrasi sorunu var, rejim sorunu yok. Vatandaşın hukuk ve ekonomik sorunu var. Bırakın başkanlığı, lafı bile Türkiye'yi eritiyor. İşte bu yüzden parlamenter sistem diyoruz. Parlamener sistemi korumak için yeni bedeller ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz."