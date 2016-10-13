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Büyük incelik!

70’lik İrfan Dede, 148 kiloya çıktı. Zayıflama kararı aldı. 1 yılda 59 kilo vererek 89’a inmeyi başardı

Büyük incelik!
İzmir Çeşme'de yaşayan 70 yaşındaki İrfan Girişken, hızla kilo aldı. Kısa sürede 148 kiloya çıktı. Şeker, tansiyon, kolesterol ve uyku apnesi gibi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kiloları yüzünden sağlığı bozulan ve adım atmakta bile güçlük çeken İrfan Girişken zayıflama kararı aldı.

KİLO VERİP İYİLEŞTİ
Girişken, zayıflamak için Doç. Dr. Serdar Kaçar'ın kapısını çaldı. Obezite ameliyatı olan 2 çocuk 2 torun sahibi Girişken, 1 yılda 59 kilo vererek 89 kiloya düşmeyi başardı. Ameliyatın ardından dilet ve spor yaparak inceldiğini söyleyen Girişken, "Kilo verdikten sonra sağlığıma kavuştum. İlaçlarımı çöpe attım" ifadesini kullandı. Yaşlı adam, yaşadığı değişim nedeniyle bazı arkadaşlarınını kendisini tanımakta zorlandığını aktardı. Doç. Dr. Serdar Kaçar ise İrfan Girişken'in Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan en yaşlı hastalardan biri olduğunu anlattı. Dr. Kaçar, hastanın ilerleyen yaşına rağmen değerlerinin ameliyat olmaya uygun çıktığını ve başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu vurguladı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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