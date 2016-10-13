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Bu peynirin dünyada eşi benzeri yok

Bu peynirin dünyada eşi benzeri yok
Karaman'ın Ayrancı İlçesi'ne bağlı Üçharman Köyü'nde üretilen "Divle Obruk Peyniri"nin dünyada eşi benzerinin bulunmadığı kaydedildi. Koyun ve keçi sütünden üretilip, yerin 36 metre altındaki mağarada muhafaza edilen bu peynire övgüler dizildi. Fransa Ulusal Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden Dr. Jean Mare Gautier, kilosu 50 liradan satılan peyniri inceledi. Gautier, "Divre Obruk'un dünyada benzeri yok" dedi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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