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Beştepe'de kritik güvenlik zirvesi

başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen sona erdi.

Beştepede kritik güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve ilgili bürokratlar katılıyor.
Toplantıda PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Ayrıca, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 18:34
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