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Başkanlık geliyor

Başbakan Yıldırım, yeni anayasa çalışmalarını en kısa sürede Meclis’e getireceklerini söyledi ve ekledi: Başkanlık sisteminin de içinde bulunduğu teklifi halka götüreceğiz...

Başkanlık geliyor
, Ankara'da AK Parti'nin il başkanlarına seslendiği toplantıda Başbakanlık görevini üstlendiğini fakat kendisini denetimli serbestlikte gördüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamadaki "AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan diğer maddel erle birlikte TBMM'ye getirmelidir" sözlerine de atıfta bulunan Yıldırım, bu söylemin de kendilerini cesaretlendiğini anlattı. Yıldırım, "Yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin tekliflerimizi en kısa sürede Meclis'e sunacağız. Ayrınca Meclis'te sonuç ne olursa olsun bu tekliflerini milletin onayına götüreceğiz" dedi. CHP ve HDP, başkanlık sistemine de birlikte karşı çıkacağını ima etmekte gecikmedi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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