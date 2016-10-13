Başkanlık geliyor

Başbakan Binali Yıldırım,Ankara'da AK Parti'nin ilbaşkanlarına seslendiği toplantıdaBaşbakanlık görevini üstlendiğinifakat kendisini denetimli serbestliktegördüğünü söyledi. MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli'nin dünyaptığı açıklamadaki "AK Parti'ninbaşkanlık sistemiyle ilgili biranayasa hazırlığı varsa, mutabıkkalınan diğer maddel erle birlikteTBMM'ye getirmelidir" sözlerine deatıfta bulunan Yıldırım, bu söyleminde kendilerini cesaretlendiğinianlattı. Yıldırım, "Yeni anayasave başkanlık sistemine ilişkintekliflerimizi en kısa süredeMeclis'e sunacağız. AyrıncaMeclis'te sonuç ne olursa olsunbu tekliflerini milletin onayınagötüreceğiz" dedi. CHP ve HDP,başkanlık sistemine de birlikte karşıçıkacağını ima etmekte gecikmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.