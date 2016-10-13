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Başika'daki savaşçılar operasyonuna hazır

Irak'ın kentini 'tan kurtaracak büyük operasyon için 'nin yetiştirdiği binlerce Musullu savaşçı emir bekliyor.

Başikadaki savaşçılar Musul operasyonuna hazır

ABD ordusunun koordinasyonunda Irak'ın Ninova vilayetindeki kontrolünde bulunan toprakların kurtarılması için operasyon hazırlıkları tamamlanırken, Başika kampındaki lu savaşçılar gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle il merkezi Musul'da güçlü bir varlığı bulunan terör örgütüne karşı planlanan operasyonun, ay sonuna kadar başlaması bekleniyor.

ABD askerleri, Irak ordusu ve Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi güçleri, kent merkezinin 55 kilometre güneyindeki Kayyare ilçesinde konuşlanmış durumda.

Operasyon planına göre, Kayyare'den harekete geçecek üç unsura, Musul'un doğusundan ve kuzeyinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçler destek verecek.

Ancak Musul'a yönelecek güçlerin hiçbiri bölgenin yerel unsurlarından değil.

Yalnızca Kürt yönetiminin DEAŞ işgalinden önce varlık gösterdiği bölgelerde tabanı bulunuyor. Buna karşın, AA muhabirinin Musul'da konuşlu Kürt güçlerinden aldığı bilgiye göre, peşmerge birlikleri Musul'un çevresindeki bazı noktalara girecek ancak merkeze yaklaşmayacaklar.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 15:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#199;anakkale Çanakkale

Dualarımız hep ordularımızla.

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cevapla 13.10.2016 16:04
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