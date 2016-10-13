Bakan Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Çukurkuyu Beldesine yapılan parkın açılışına katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Işık, 15 Temmuz'dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinden, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkisi olmasından dolayı 3 bin 939 kişinin meslekten ihraç edildiğini, 540 kişinin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Mücadelenin tüm devlet kurumlarında aynı titizlikle sürdüğünü belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ

"Özellikle bazı siyasiler son dönemde mağdur edebiyatı yaparak FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve hızını kesmek istiyorlar. Bu mücadeleyi sulandırmak bu ülkenin dününü de, bugününe de, yarınına da ihanettir. Onun için herkesin aklını başına toplaması lazım. Mağduriyetlere dikkat edeceğiz, haksız yere bir şey varsa üzerine gideceğiz ama hiç kimse mağduriyetini toplumun önüne koyarak bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya kalkmasın. Su uyur düşman uyumaz, bu hainler fırsatını bulursa tekrar aynı şeye girişmekten çekinmeyecek. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bazı haber ajanslarında darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan subaylardan dolayı Türk ordusu en güçlü yanını kaybetti zaafa uğradı gibi değerlendirmelerde bulunuyorlar. Milli Savunma bakanı olarak ifade edeyim. TSK inanın 15 Temmuz akşamından çok daha güçlüdür. Biz bir ordu düşünün ki içerisindeki bir hain kendi komutanından değil de okyanus ötesinden talimat alıyor. Bilgiyi kendi komutanında saklıyor bir takım yerlere iletiyor. Bunları temizledikçe ordumuz güçlük kazanıyor. Efendim NATO'daki bazı subaylar tutuklanmış da iyi subaylar gitmiş. Türkiye Cumhuriyetinin yeteri kadar nitelikli subayı vardır" dedi.

EN ÖNEMLİ DÖNEMİ YAŞIYORUZ

"Özellikle ordumuzun zayıflatılması temasını işlerken biz Fırat Kalkanı harekatını başlattık" diyen Bakan Işık, "Orduda emir komuta içinde en küçük zafiyet olsa bu kadar kısa zaman içerisinde bin 100 kilometre kare alan kontrol altına alınabilir miydi? Terörle mücadelede son 35 yılın en önemli dönemini yaşıyoruz. Terör örgütü son 35 yılda bundan daha ağır bir kayıp vermedi. Artık terör örgütünün koordinatlarını başka yerde verip de terör örgütünün zayiat vermesini engelleyen hainler yok aramızda. Artık kahraman askere dünyanın en gelişmiş silahların veriyoruz. İnsansız hava araçları teröristleri tespit etmiyor üzerine taktığımız silahla imha ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

KİMSE KAYITSIZ KALMAMIZI BEKLEMESİN

Irak'taki harekatlarla ilgili gelişmelere de değinen Işık, "Hiç kimse bizim Suriye'ye Irak'a kayıtsız kalmamızı beklemesin. Orada ne olursa olsun 'size ne kardeşim' anlayışıyla bize akıl vermeye Türkiye'yi etkilemektedir. Hatta bölgede cirit atan terör örgütlerinden dolayı en fazla tehdit altında olan ülke Türkiye'dir. Bu noktada son günlerde Irak'ta yaşanan tartışmalar bana bir atasözü hatırlattı. Yanlış hesap Bağdat'dan döner ama Bağdat yanlış hesap içerisindeyse ne olur? Atalarımızın böyle bir sözü yok. Şu anda Bağdat büyük bir yanlış içerisinde. Türkiye Irak'tan Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini kaynağından bertaraf etme hakkına sahiptir. Türkiye aynı zamanda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden gelişmelerde kayıtsız kalmama hakkına sahiptir. Musul gibi tarihi bağlarımız olan bir şehrin demografik yapısının değiştirilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasını kimse beklemesin. Bizim ne Irak'ın ne de Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Türkiye'nin temel politikası Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Ancak bunu Türkiye'nin düşündüğü kadar Bağdat'ın ve Şam'ın da düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Işık, konuşmasından sonra Şehit Ömer Halisdemir Parkının açılış kurdelesini kesti ve Şehit Ömer Halisdemir'in aile evini ziyaret etti. Işık, Niğde Devlet Hastanesinde tedavi gören şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i de ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.