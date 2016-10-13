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'de

'de bomba yüklü araçla düzenlendi

Azezde bombalı saldırı

'nin Halep kentinin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü araç infilak etti.

Halep'e bağlı Azez ilçesinin kuzeyindeki Nedim petrol istasyonu yakınlarındaki nın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bazı yaralılar Türkiye'deki hastanelere gönderildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 23:05
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