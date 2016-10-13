Antalya'da panik! Okullar tatil edildi

İlçedeki 11 mahalle durumdan etkilenirken, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Klor karışmış sudan içtiği tahmin edilen öğrenciler ise hastanelere başvurdu.

Manavgat Irmağı'nın batı yakasındaki mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Şelale İstasyonu'ndaki klor deposunun patlaması sonucu suya yüksek seviyede klor karıştı. AntalyaBüyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından ırmağın batı yakasındaki Aşağıhisar, Eskihisar, Yukarıhisar, Aydınevler, Bahçelievler, Mimarsinan, Kasaplar, Kavaklı, Milli Egemenlik, Çağlayan ve Hatıplar mahallelerine su verilmesi durduruldu.

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Sabah saatlerinde Şelale pompalarında bulunan klor depolarından biri patladı. İçme suyuna yüksek miktarda klor karıştı. 11 mahalleyi etkileyen bu durum nedeniyle bu mahallelere içme suyu vermeyi kestik. Vatandaşlarımız ikinci bir duyuruya kadar içme sularını kullanmasın"dedi.

Klor karışmış sudan içtiği belirtilen bölgedeki çok sayıda öğrenci de rahatsızlanarak ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İlçe Milli eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, olay nedeniyle bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini söyledi.