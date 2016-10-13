Amirini vurup intihar etti!

Ankara'da dün bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Şenol Kırmaz (34) ile güvenlik amiri CevdetYardımcıel (48) tartıştı. Çıkan arbede amirin odasında silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan kurum çalışanları, odanın kapısını açtıklarında Yardımcıel ve Kırmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, yapılan incelemede Şenol Kırmaz'ın amirini öldürmesinin ardından intihar ettiğini belirledi. İkilinin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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