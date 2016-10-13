Korkunç olay dün Antalya'da yaşandı. Yol çalışmasında iş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki İsmail Mert Sarıbıyık ağır yaralandı. Durumu fark edenler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi. Minik İsmail, burada yapılantüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı.
'CİĞERİMİZ YANDI'
Küçük çocuğun ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Sarıbıyık'ın babasının çalıştığı işyerinin önünden aracın arkasına fırladığı belirtildi. Acılı baba Musa Sarıbıyık, işi yapan firmanın çalışma sırasında gerekli önlemi almadığını savunurken, "Ciğerimiz yandı. İnşallahbaşkalarının da ciğeriyanmaz. Önlem alsalardıne bizim ciğerimiz yanardı,ne başka bir şey olurdu.Tam 2 aydan bu yana yolbitirilemedi. En sonundabaşımıza bu geldi" dedi.
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