Acemi Clinton

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan hakim ve savcılık kura çekim töreninde konuştu:



• Yasama, yürütme, yargı hepsi o gece birleşti. Hepsi kenetlendi. İşte demokrasi budur, işte onurlu mücadele budur, işte ikinci kurtuluş mücadelesi budur. Eğer Türkiye 15 Temmuz gecesinin ardından bir kaos yaşamamışsa, bunu, 17-25 Aralık darbe girişiminin önüne geçilmesine de borçluyuz.



• Zaman zaman bazı şeyler söyleniyor, mağdurlar var diye. Kusura bakmayın, mağdur falan yok. Niye yok?



• Yargı, kolluk kuvvetleriyle birlikte burada samimi davrandığı sürece burada mağdur yoktur. Unutmayın ki benim 241 şehidimin hesabını kim verecek, 2 bin 194 gazimin hesabını kim verecek? Onların aileleri mağdur, mazlum değil mi?



• Sen kalkacaksın Amerika'dan senin savcıların FETÖ vasıtasıyla Türkiye'ye getirilip burada yedirilecek, içirilecek, giydirilecek ondan sonra Amerika'ya tekrar dönecek, ondan sonra da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını içeri girerken pat tutuklayıp alacaksın. Adı Amerika olduğu zaman bağımsız, tarafsız; adı Türkiye olduğu zaman bağımlı, taraflı. Yok böyle bir şey...



• 17 yıl oldu, bu kişi orada duruyor. Bizden teröristleri istedikleri zaman kendilerine veriyoruz, ama onlar böyle bir teröristi bize vermiyor. Gün ola harman ola. Siz karar vermedikçe biz de vermeyeceğiz.



• FETÖ, sadece bir şarlatanın hezeyanlarının arkasından gidenlerin ötesinde bir konudur. Ne yaptılar? Bölücü terör örgütünün başını teslim ettiler, onun yerine bir başka terör örgütünün başını aldılar. Oyun çok sinsi.



• ABD Başkan adayı Clinton'ın PYD, YPG'ye destek açıklamasıyla ilgili) Çok talihsiz bir açıklama. Siyasette böyle bir açıklamayı yapmanın tanımı çok farklıdır. Doğrusu ben bunu bir siyasi acemilik olarak görüyorum.



• Suriye ve Irak'taki kardeşlerimizi bu küresel senaryonun çarkları arasında ezilmekten, kendimizi de benzer bir akıbete uğrama tehdidinden kurtarmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız.