ABD’li komutanlara suç duyurusu

ABD'nin FETÖ'nün 15 Temmuzdarbe girişimine destek verdiği iddia edildi. İstanbul AdaletSarayı'na giden BaranDergisi yöneticileri, Türkiye'ye karşı suç işledikleri iddiasıyla CIA'in eski Başkan Yardımcısı GrahamFuller, Ortadoğu ve Türkiye Uzmanı Henri Barkey, düşünce adamı Alan Makovsyki, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve General Joseph Votel ile bazı ABD'li medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.
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