Terör örgütlerinin ağababası ABD haddini aştı... Amerikan Donanması'nın kuruluşunun 241. yıldönümünde resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla asıl niyetini ortaya koydu. Suriye'de PYD-PKK paçavrasının yanına Amerikan bayrağını asan ABD'nin Türkiye üzerindeki kirli planı da gün yüzüne çıktı.



TÜRKİYE'YE GÖNDERMEDE BULUNDU

ABD Donanması'nın 241. yıl dönümü için resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türk bayrağı detayı dikkat çekiyor. Tought, Bold, Ready "dayanıklı, cesur, hazır" şeklinde yapılan paylaşımda Türk bayrağına karşı savaş açtığını gözler önüne seriyor...







OSMANLI'YA YÜKLÜ MİKTARDA VERGİ ÖDÜYORLARDI

Paylaşımda kullanılan görselin, Berberi Savaşı'nın temsili tablosu olduğu belirtildi. Amerikalılar, bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.

İşte ABD Donanması'nın o mesajı





"TOPUNUZ GELİN ULAN"

ABD Donanması'nın skandal paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. İşte o tweetlerden bazıları;



- Buyursunlar bizim için savaş düğündür

- Oradaki Türk bayrağının sapını John Bass'a hediye edeceğiz

- Atalarımız sağolsun. kime değdiyse hoplatmış. Kuyruk acısı hepsinde.

- Hep düşünürüm bu alçakların sonu nasıl gelecek diye... İnşallah bizim elimizden gelir, bu kutlu vazifeyi bize nasip eder Rabbim.

- Varsa şekliniz Anadolu'ya bekleriz

- Topunuz gelin ulan