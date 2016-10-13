53 özel okul kapatılan kuruluşlar arasından çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda 667 sayılı KHK'nin görüşmelerinde Hükümet adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci imzasıyla bir değişiklik önergesi verildi.

Önergede, 15 Ağustos 2016 tarihinde çıkarılan 673 sayılı KHK'deki milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen listede özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdunun çıkarılması yer aldı.

Önergenin gerekçesinde, 668 ve 673 sayılı KHK'lerdele yapılan değişikliklerin yansıtılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Muhalefet grup başkanvekilleri söz alarak, kapatılan kurum ve kuruluşların yaratılan intibadan kurtulamayacaklarını belirterek, idarenin hata yapmaması gerektiğini, kamuoyunda kurumların itibarının zedelendiğini ifade etti.

"HATA OLMAMASI İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, önergeyle ilgili yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelede sonuna kadar gideceklerini ve her noktada da mücadele edeceklerini belirterek, düzenlemenin FETÖ ya da başka terör örgütüyle anlaşma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Tüfenkci, "Terör örgütüne iltisak ve irtibatı olmadığını düşündüğümüz ve araştırmalar neticesinde bu yapıyla alakası olmayan özel öğretim kurumlarının çıkarılmasından ibaret. İnsanın olduğu her yerde hata olabilir. Hata olmaması için azami gayret gösteriyor ve göstermeye de devam edeceğiz. Takdir edersiniz ki böyle bir yapıyla mücadelede elbette çok titiz ve acımasız davranmak lazım." dedi.

15 Temmuz'u herkesin yaşadığını belirten Tüfenkci, "Bu yapı her bünyeye sızabilecek bir yapı. Hatayı en aza indirmek adına bütün titizliği gösteriyoruz. Buradaki tek amaç araştırmalar neticesinde iltisakı olmadığı anlaşılan kurumların tekrar bu listeden çıkarılmasından ibarettir" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de önerge üzerinde yaptığı konuşmada, "KHK'larda olur ki herhangi bir şey olursa düzeltme imkanı olduğunu söyledik. Bu KHK'de 53 özel öğretim kurumu ve bir özel öğrenci yurdunun FETÖ/PDY ile herhangi bir iltisakının olmadığı tespit edilmiş. Diğer KHK'larla yaptığımız düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. Bir yanlıştan dönülmüştür." ifadelerini kullandı.

Önerge, kabul edildi.