2. Adil vakası!

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı"Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi AkıncılarÜssü'nde yakalandı. "Arsa bakıyordum"deyince serbest bırakıldı. Hakkında yakalamakararı çıkan Öksüz, sırra kadem bastı. FirariÖksüz her yerde aranırken, "İkinci AdilÖksüz" ortaya çıktı. FETÖ soruşturmalarıkapsamında firari eski 1. Sınıf EmniyetMüdürü Doç. Dr. Samih Teymur, dünİstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.örgüt üyeleri deşifre olacakTeymur'un Türkiye'nin 2. Adil Öksüz'üsayılabilecek derecede FETÖ ile ilgili bilgive belgeye sahip olduğu açıklandı. Bunagöre, 1999-2003 yılları arasında Emniyetyönetmeliklerinde bir dizi değişiklik yapıldı.Bu değişiklik ile Polis Akademisi mezunupolislerin eğitim amaçlı yurt dışına çıkmasıkolaylaştı. ABD'ye giden polisler, başındaTeymur'un olduğu "Güvenlik ve Demokrasiiçin Türk Enstitüsü'nde (TISD) eğitimaldı. ABD'de FETÖ tarafından örgütlenen bupolisler, Türkiye'ye döndüklerinde FETÖ'yedestek çıktı. 2002 yılında ABD'ye giden veyıllarca Türkiye'ye dönmeyen Teymur'un,konuşması durumunda, kendini gizleyenFETÖ'cü polislerin deşifre olacağı açıklandı.
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