  1. ABD’li komutanlara suç duyurusu

2. Adil vakası!

’den aranan Emniyet Müdürü , İstanbul’da yakalandı. Zanlının ABD’de eğittiği polisleri Türkiye’ye yolladığı ve örgüt içinde firari gibi kritik rol oynadığı ortaya çıktı

2. Adil vakası!
FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz, gecesi Akıncılar Üssü'nde yakalandı. "Arsa bakıyordum" deyince serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkan Öksüz, sırra kadem bastı. Firari Öksüz her yerde aranırken, "İkinci Adil Öksüz" ortaya çıktı. soruşturmaları kapsamında firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Samih Teymur, dün İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı. örgüt üyeleri deşifre olacak Teymur'un Türkiye'nin 2. Adil Öksüz sayılabilecek derecede FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeye sahip olduğu açıklandı. Buna göre, 1999-2003 yılları arasında Emniyet yönetmeliklerinde bir dizi değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile Polis Akademisi mezunu polislerin eğitim amaçlı yurt dışına çıkması kolaylaştı. ABD'ye giden polisler, başında Teymur'un olduğu "Güvenlik ve Demokrasi için Türk Enstitüsü'nde (TISD) eğitim aldı. ABD'de FETÖ tarafından örgütlenen bu polisler, Türkiye'ye döndüklerinde FETÖ'ye destek çıktı. 2002 yılında ABD'ye giden ve yıllarca Türkiye'ye dönmeyen Teymur'un, konuşması durumunda, kendini gizleyen FETÖ'cü polislerin deşifre olacağı açıklandı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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