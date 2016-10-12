Yeter artık

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Kötü haber, bukez İstanbul Pendik'tengeldi. 10 yıl önce Mustafa Kara'dan boşanan ÇiğdemKoç (30), 2 çocuk annesiydi. Genç kadın, dün sabah evinden çıkıp, eski eşinde kalan çocuklarına bilgisayar göndermek için postaneye doğru yürümek istedi.
VAHŞET KAMERADA
Bu sırada Mustafa Kara, eski eşini takip etti. Bir süre sonra arkasından yaklaştığı kadına 25 bıçak darbesi indirdi. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Kara olay yerinden kaçmak istedi. Vatandaşlar,yakaladıkları Kara'yıdarp edip, poliseteslim etti. 25 kezbıçaklanan ÇiğdemKoç ise kaldırıldığıhastanede hayatınıkaybetti. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kara, saçlarından tuttuğu genç kadını defalarca bıçakladıktan sonra kaçıyor. Çevredekiler de saldırganı yakalayıp darp ediyor.
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