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Yeter artık

Erkek şiddetine yenisi eklendi. Mustafa Kara, eski eşi Çiğdem Koç’u sokak ortasında 25 bıçak darbesiyle katletti. Vatandaşlar ise kaçmaya çalışan katili linç etmek istedi

Yeter artık
Kadına yönelik şiddet bitmedi. Kötü haber, bu kez İstanbul Pendik'ten geldi. 10 yıl önce Mustafa Kara'dan boşanan Çiğdem Koç (30), 2 çocuk annesiydi. Genç kadın, dün sabah evinden çıkıp, eski eşinde kalan çocuklarına bilgisayar göndermek için postaneye doğru yürümek istedi.

VAHŞET KAMERADA
Bu sırada Mustafa Kara, eski eşini takip etti. Bir süre sonra arkasından yaklaştığı kadına 25 bıçak darbesi indirdi. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Kara olay yerinden kaçmak istedi. Vatandaşlar, yakaladıkları Kara'yı darp edip, polise teslim etti. 25 kez bıçaklanan Çiğdem Koç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kara, saçlarından tuttuğu genç kadını defalarca bıçakladıktan sonra kaçıyor. Çevredekiler de saldırganı yakalayıp darp ediyor.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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