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Umut bekliyor!

, damağı, dudağı ve burnu eksik dünyaya geldi. Ailesi, minik Ege’nin tedavisi için her yolu denedi. Ameliyatlar nedeniyle zor durumda kalan aile, evlatlarının tedavi olabilmesi için istedi

Umut bekliyor!
İstanbul Avcılar'da yaşayan tekstil işçisi Turgut-Öznur Billik çiftinin mutlulukları oğulları ile arttı. Ancak 17 ay önce dünyaya gelen Ege Umut, damak, dudak ve burnu eksik dünyaya geldi. Çaresiz anne baba, oğullarının tedavisi için İstanbul'da gitmedikleri hastane bırakmadı.

"EVLADIMDAN VAZGEÇEMEM"
Son olarak Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisine gitti. Minik Ege, burada tedavi görmeye başladı. Zorlu ve pahalı süren ameliyat ve tedaviler, babanın elini kolunu bağladı. Maddi olarak zor durumda kalan aile, tedavi tarihi gelmiş olmasına rağmen minik Ege'yi hastaneye götüremedi. Baba Turgut Billik, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Oğlum rahatsızlığından dolayı defalarca ameliyat geçirdi. İlk ameliyat dudağı birleştirmek için yapıldı. Sonra burun kaldırıldı düzeltildi, burun delikleri ortaya çıktı. 40 bin TL'ye yakın borç alarak yaklaşık 80 bin TL harcadık. Ağzından beslenemediği için burnundan beslenme hortumunu kullanıyoruz. Zor bir süreç olduğu için ameliyatlar kademeli yapılıyor. Maddi açıdan tükendik. Evladımdan vazgeçemem."
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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