Umut bekliyor!

Ege Umut, damağı, dudağı ve burnu eksik dünyaya geldi. Ailesi, minik Ege’nin tedavisi için her yolu denedi. Ameliyatlar nedeniyle zor durumda kalan aile, evlatlarının tedavi olabilmesi için yardım istedi
İstanbul Avcılar'da yaşayan tekstil işçisi Turgut-Öznur Billik çiftinin mutlulukları oğulları Ege Umut ile arttı. Ancak 17 ay öncedünyaya gelen Ege Umut, damak,dudak ve burnu eksik dünyayageldi. Çaresiz anne baba, oğullarının tedavisi için İstanbul'da gitmedikleri hastane bırakmadı.
"EVLADIMDAN VAZGEÇEMEM"
Son olarak Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisine gitti. Minik Ege, burada tedavi görmeye başladı. Zorlu ve pahalı süren ameliyat ve tedaviler, babanın elini kolunu bağladı. Maddiolarak zor durumda kalan aile,tedavi tarihi gelmiş olmasınarağmen minik Ege'yihastaneye götüremedi. Baba Turgut Billik, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Oğlum rahatsızlığından dolayı defalarca ameliyat geçirdi. İlk ameliyatdudağı birleştirmek içinyapıldı. Sonra burunkaldırıldı düzeltildi, burundelikleri ortaya çıktı.40 bin TL'ye yakın borç alarakyaklaşık 80 bin TL harcadık. Ağzından beslenemediği için burnundan beslenme hortumunu kullanıyoruz. Zor bir süreç olduğu için ameliyatlar kademeli yapılıyor. Maddi açıdan tükendik. Evladımdan vazgeçemem."
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