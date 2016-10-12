Türkiye; Şii hilali ve PKK setini Başika Kampı ile engelledi

Türkiye'nin Başika kampındaki askeri varlığı ve burada yetiştirdiği Arap ve Türkmen milis gücü, Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılmasında kilit rol oynayacak. Peki, DAEŞ ile mücadelede bu kadar etkin bir rol oynayan Başika kampına Irak'ın Bağdat yönetimi ve ABD sözcüleri neden bu kadar tepkili? Bölgedeki yerel yetkililer, Başika'nın Ortadoğu haritasında kilit bir rol oynadığı bilgisini veriyor.

TÜRKMENLER KORUNACAK

Türkiye, Musul'da yapılacak operasyona Irak Ordusu ile birlikte Başika'da yetiştirdiği Musul polis gücünün katılmasını sağlayıp, İranlı Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi güçlerinin katılmasını da engelleyerek, mezhep çatışmasını önledi. Başika kampındaki askeri mevcudiyet, Mesul'a Haşdi Şabii'nin katılması ve mezhep katliamı yapması durumunda Türkiye'nin 'Anında askeri müdahale ederim' kartını kullanmasını da sağladı. Öte yandan Türkiye, son hamlesiyle Musul'daki tarihi mirası ve güvenlik hattını koruyacağını, buradaki 500 bin kadar Türkmen'in 'Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi operasyonu' maskesi altında bölgeden göç ettirilmesine de izin vermeyeceğini kararlı bir şekilde ortaya koydu.







BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI KİRLİ PLANI ENGELLEDİ

Türkiye'nin Musul operasyonundaki çıkışı, İran ve Suriye'deki Esad yönetimi ile ittifak yapan Talabani ve PKK'nın tehdidine karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve lideri Barzani'nin Türkiye tarafından korunacağını da gösterdi. Bölgeden gelen istihbarat raporlarına göre, terör örgütü PKK, Musul operasyonunu fırsat bilerek Suriye'deki kolu PYD ile Irak sınırında birleşen Tel Afer ve Sincar'ı da ele geçirmenin hazırlığı içindeydi. Başika'daki Türk askeri varlığı, bu planı da engelledi.

Şİİ HİLALİ VE TERÖR SETİ ENGELLENECEK

Şii ittifaktan oluşan Irak hükümeti, Şii bölgesini ülkenin güneyindeki Basra'dan Musul'un kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'in güneyine kadar genişletmek istiyor. Buna ABD ve İran da destek veriyor. Çünkü böylece Türkiye'nin Doğu sınırında İran ile başlayan Şii kuşağı, güneyindeki Telafere kadar uzanacak, bu noktadan sonra ise Türkiye'nin güneyinde Irak Sincar'dan Suriye'de Afrin'e kadar bir PKK seti çekilmiş olacak. Böylelikle Türkiye'nin, ittifak halinde olduğu Suudi Arabistan ve Katar gibi İslam ülkeleri ile olan toprak bağlantısı fiilen kesilecek. Cerablus operasyonuyla Akdeniz'e açılan PKK koridorunu engelleyen Türkiye, Fırat'ın Doğusu'nda ise Başika kampındaki askeri varlığı ve eğittiği Sünni Arap-Türkmen yerel polis güçleriyle Musul'a uzanan Şii Hilali ve PKK bağlantısını koparıyor.

İBADİ ÜS TALEBİNİ 2014'TE DAVUTOĞLU'NA İLETMİŞTİ

Bağdat yönetiminden STAR'ın 'dönemin Savunma Bakanı Ubeydi, 2015'te İbadi'nin isteğiyle Başika'yı ziyaret etmişti' haberince alelacele yalanlama geldi. Irak, Ubeydi'ye ait görüntülerin Erbil'deki Türk üssünde olduğunu iddia etti. İbadi'nin Başika hakkındaki bilgisini yalanlamak isterken, Türkiye'nin Erbil'de üssü olmadığı unuttu. İbadi, Musul'da üs talebini 2014'teki ziyaretinde Davutoğlu'na iletmişti.



STAR GAZETESİ





