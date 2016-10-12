AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği konusunda, "Esas alacağımız konu, Türkiye'nin yönetim yapısının başkanlık sistemi olması. Konuyla ilgili her türlü fikre açığız." dedi.

Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "başkanlık sistemi" açıklaması üzerine ne yapacakları konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elitaş, bugünden sonra konuyla ilgili uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini medyada veya kendilerine yazılı olarak ileteceklerini belirterek, kendilerinin de bunları değerlendirdikten sonra bir neticeye ulaşacaklarını söyledi.

Elitaş, AK Parti'nin 24. Dönem'deki yeni anayasa çalışmalarında başkanlık sistemiyle ilgili önermeleri olduğunu ve bunu TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiğini hatırlatarak, "Bunları yeniden gözden geçirip yeni bir anayasa yazımı için destek isteyeceğiz. Yeni anayasa olmadığı takdirde bile mevcut anayasadaki yönetim şeklini değiştirmekle ilgili belirli maddeler var; Cumhurbaşkanlığı seçim maddesi 'başkan' olarak değiştirilecek, hükümetin nasıl olacağıyla ilgili durum orada değerlendirilmiş olacak. Mesela anayasamızda Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile ilgili maddelerde başbakanı kaldırmamız gerekecek. Yönetim sistemiyle ilgili 10-20 madde arasında olur. TBMM üyeleri ve seçimle ilgili maddeler olabilir." diye konuştu.

TBMM Başkanlığına verdikleri anayasa teklifini esas alıp almayacakları sorusuna Elitaş, "Esas alacağımız konu, Türkiye'nin yönetim yapısının başkanlık sistemi olması. Konuyla ilgili her türlü fikre açığız. Keşke o zaman CHP, komisyonda masayı dağıtmak yerine, 'gelin bunu tartışalım' deseydi, daha olumlu ve daha uygun olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, 2007'DEN İTİBAREN BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇMİŞTİR"

Bahçeli'nin ifadelerini "önemli bir çağrı ve umut verici" olarak değerlendiren Elitaş, şöyle konuştu: "Sayın Bahçeli, 'Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu düzeltelim. Ya AK Parti'nin istediği başkanlık sistemini halkın huzuruna sunalım, halk 'tamam' derse buna 'tamam' diyelim. Çünkü millet iradesinin üstünde bir irade yoktur. 15 Temmuz da bunu göstermiştir. 15 Temmuz'da halk, demokrasisine sahip çıkmıştır, halk haklarını korumuştur. Bu halka güven duymamak, o halka yapılmış bir ayıptır. Onun için gidelim halkın huzuruna, ne derse onu yapalım. Halk başkanlık sistemini kabul etmezse, güçlendirilmiş parlamenter sistemi yapalım.' diyor. Şu andaki fiili ve hukuki durum arasında çelişki olduğunu söylüyor. Biz de bunu söylüyoruz. Yani 2007'den itibaren Türkiye, başkanlık sistemine adım atmıştır. Yönetim tarzı değişmiştir. Bundan rahatsız olanlar varsa, sebebine baksınlar. 367 kararını verdirenler, Anayasa Mahkemesine koşa koşa gidenler, orada nöbetçi memur tutanlar, varsa bunun yanlışı ve sorumlusu onlardır. Biz AK Parti olarak kuruluş aşamasında da başkanlık sisteminin Türkiye'ye en uygun yönetim tarzı olduğunu ifade etti. "

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNİ LİDERLERLE GÖRÜŞME İMKANI DOĞDU"

Elitaş, "Çalışmalara başlandı mı?" sorusuna, "Bugün Sayın Başbakan söylediğine göre herhalde başlıyor." dedi.

Teklifin nasıl getirileceği sorusuna Elitaş, "Sayın Bahçeli 'getirsinler' diyor, 'getirelim' demiyor. Sayın Başbakan'ın muhtemelen bu hafta siyasi parti liderleriyle görüşme talebi olacak. Umarım genel başkanlar konuyu görüşürler. Hem son durumla ilgili fikir alış verişinde bulunmak hem de 7 maddelik anayasa değişikliği raporunu değerlendirmek.... Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu önerisini de liderlerle görüşme imkanı doğdu." dedi.

Elitaş, bundan önceki süreçte liderlere anayasa değişikliğini söylediklerini, başkanlık sisteminde ısrar etmediklerini ancak "olursa iyi olur" dediklerini belirterek, "Ama şu anda Sayın Bahçeli'nin dünkü çağrısıyla, bizim başkanlık sistemini liderlerle tartışıp parlamentoya getirmemiz artık olur. Çünkü millete güvenmemiz, milli iradeye saygı duymamız gerekir. Madem ki egemenlik kayıtsız şartsız milletin, onun vereceği karara herkes uymak zorundadır. Artık milletin temsilcileri, milletin vereceği konuda engel olmasın. Millet kararını net şekilde versin. " diye konuştu.

Liderler görüşmesinin ne zaman olacağı sorusuna Elitaş, "Bugün yarın randevu talep edilir. Liderlerin de zamanları müsaitse bu hafta görüşeceklerini tahmin ediyorum" karşılığını verdi.