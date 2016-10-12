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'dan Fırat Kalkanı açıklaması

'dan yapılan açıklamaya göre, devam eden kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği 8 muhalifin şehit olduğu, 22 muhalifin ise yaralandığı belirtildi.

TSKdan kritik Fırat Kalkanı açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, na ilişkin açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;
"Fırat Kalkanı Harekatında dün yaşanan çatışmalarda 12, Aktarin bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 olmak üzere toplam 19 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 muhalif şehit olmuş, 22 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 77 DEAŞ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından (FIRTINA, ÇNRA ve Tank) atışlar yapılarak, ÖSO'nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 09:42
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