  1. Erdoğan'dan ABD'ye rest!
  2. Su ararken buldular! O ilimizde gaz çıktı

'da operasyonu! 233 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (), Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantılı olduğu belirlenen 158'i subay olmak üzere 233 personel ihraç edildi.

TSKda FETÖ operasyonu! 233 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fikri Işık'ın imzasıyla, ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 158'i subay, 67'si astsubay, 8'i uzman erbaş olmak üzere 233 personelin Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesildi.

'yla ilişiği kesilen personelin 201'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından olduğu belirtildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, 7 askeri hakim albaya ilişkin ihraç kararıyla TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 3 bin 939 oldu.
Etiketler: ,
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 11:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar