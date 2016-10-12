Terörün sesi kesildi!

Avrupa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan "Newroz TV" kanalının yayını durduruldu.İsveç devlet radyosu EKOT'a göre, Avrupa genelinde 2008 yılından bu yana yayın yapan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından PKK çizgisinde yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılması talep edilen, İsveç merkezli Newroz TV'nin yayını, Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesildi.Fransız uydu şirketi Eutelsat geçen hafta da, terör örgütü PKK/PYD'nin yayın organı olarak faaliyet gösteren, Belçika merkezli Med Nuçe televizyon kanalının yayınını durdurmuştu.