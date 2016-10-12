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Terörün sesi kesildi!

Türkiye'nin terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatılmasını talep ettiği, Avrupa genelinde yayın yapan 'nin yayını, uydu şirketi tarafından durduruldu.

Terörün sesi kesildi!

Avrupa'da terör örgütü 'nın propagandasını yapan "" kanalının yayını durduruldu.İsveç devlet radyosu EKOT'a göre, Avrupa genelinde 2008 yılından bu yana yayın yapan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () tarafından PKK çizgisinde yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılması talep edilen, İsveç merkezli Newroz TV'nin yayını, Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesildi.Fransız uydu şirketi Eutelsat geçen hafta da, terör örgütü PKK/PYD'nin yayın organı olarak faaliyet gösteren, Belçika merkezli Med Nuçe televizyon kanalının yayınını durdurmuştu.

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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 18:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 12.10.2016 21:00
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