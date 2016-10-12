Rüzgar dinmedi

İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında bir polisi şehit eden diğerini yaralayan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in serbest kalmasının yankıları sürüyor. İki yıl önce trafik kazasında annesini kaybeden C.T.F, Çetin'in tahliyesinekarar veren iki hakim hakkında,avukatı aracılığıyla 100 binliralık manevi tazminatdavası açtı. İstanbul 11. AğırCeza Mahkemesince 6 yıl 3ay hapis cezasına çarptırılanRüzgar Çetin'in tahliyesinekarar veren hakimler ArzuDur ve Fatma Aybey aleyhinetazminat talebini içerendilekçe, nöbetçi İstanbul AğırCeza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme, dilekçeyi işleme koyarak dava sürecini başlattı. C.T.F'nin, avukatı Ozan Kayahan TAKVİM'e yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde görülecek davanın, örnek bir dava olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Mahkeme, Rüzgar Çetin davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar vermiştir. Burada iki hakim Fatma Aybeyve Arzu Dur bu karara imzaatmıştır, mahkeme başkanı isemuhalefet şerhi koymuştur. Tahliye kararında imzası bulunan hakimlerle ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı aleyhine İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtık.
HERKES İÇİN TEHLİKELİ
Ayrıca Adalet Bakanlığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim de verilen kararın hepimizin hayatının tehlikeye atıldığını düşünmektedir. RüzgarÇetin, 2 kez alkollü araçkullanmaktan ehliyeti alınmışve 28 kez trafik ihlalinden cezaalmış biridir. Burada RüzgarÇetin aynı zamanda devleti dezarara uğratmıştır. Şehit polis memurunun ailesine maddi ve sosyal pek çok haklar verilerek ödemeler yapılmıştır."
"BASKI VAR, YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORUM"
Rüzgar Çetin hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağına itiraz etti. Çetin'in avukatları aracılığıyla yaptığı itirazda, "Kamuoyunda oluşturulan olumsuz algı nedeniyle evinden dışarı çıkamadığı, konulan yurt dışı yasağının sanığın durumuna ve amaca uygun olmadığı" vurgulanarak kaldırılması talep edildi.
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