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Rüzgar dinmedi

Taraflar anlaştı, serbest kaldı. Ancak bir vatandaş işin peşini bırakmadı. Tahliye kararı veren hakimleri şikayet etti, 100 bin TL’lik dava açtı

Rüzgar dinmedi
İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında bir polisi şehit eden diğerini yaralayan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu 'in serbest kalmasının yankıları sürüyor. İki yıl önce trafik kazasında annesini kaybeden C.T.F, Çetin'in tahliyesine karar veren iki hakim hakkında, avukatı aracılığıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in tahliyesine karar veren hakimler Arzu Dur ve Fatma Aybey aleyhine tazminat talebini içeren dilekçe, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme, dilekçeyi işleme koyarak dava sürecini başlattı. C.T.F'nin, avukatı Ozan Kayahan TAKVİM'e yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde görülecek davanın, örnek bir dava olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Mahkeme, Rüzgar Çetin davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar vermiştir. Burada iki hakim Fatma Aybey ve Arzu Dur bu karara imza atmıştır, mahkeme başkanı ise muhalefet şerhi koymuştur. Tahliye kararında imzası bulunan hakimlerle ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı aleyhine İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtık.

HERKES İÇİN TEHLİKELİ
Ayrıca Adalet Bakanlığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim de verilen kararın hepimizin hayatının tehlikeye atıldığını düşünmektedir. Rüzgar Çetin, 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmış ve 28 kez trafik ihlalinden ceza almış biridir. Burada Rüzgar Çetin aynı zamanda devleti de zarara uğratmıştır. Şehit polis memurunun ailesine maddi ve sosyal pek çok haklar verilerek ödemeler yapılmıştır."

"BASKI VAR, YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORUM"
Rüzgar Çetin hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağına itiraz etti. Çetin'in avukatları aracılığıyla yaptığı itirazda, "Kamuoyunda oluşturulan olumsuz algı nedeniyle evinden dışarı çıkamadığı, konulan yurt dışı yasağının sanığın durumuna ve amaca uygun olmadığı" vurgulanarak kaldırılması talep edildi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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