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Polis kırmızı alarma geçti

Diyarbakır'da bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler polis ekiplerini alarma geçirdi. Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da özellikle şehir merkezinde bombalı eylem hazırlığında olan teröristlerin her yerde arandığı bildirildi.

Polis kırmızı alarma geçti
Güvenlik birimlerine gönderilen yazı ve resimlerde aranan şahısların şehir merkezinde ve ilçelerde bombalı araçla eylem hazırlığında olduğu belirtildi. Tüm birimlerin uyarıldığı ve söz konusu şahısların görüldükleri yerde olma ihtimallerinin de değerlendirildiği ifade edilerek, güvenlik güçlerinin şahıslara kontrollü bir şekilde yaklaşmaları ve dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca resimlerde bulunan teröristlerin görüldüğü yerlerde 155 veya 156 polis ve jandarma imdat telefonlarına bilgi verilmesi istendi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 13:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

niye simdiyedek emniyet sari alarimdaydi ki kirmizi alarim bence emniyet herzaman kirmizi alarimda olmali yanliz simdi degil

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cevapla 12.10.2016 14:14
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