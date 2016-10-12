PKK'ya yapılan operasyonlarda, yeni nesil ABD ve NATO ülkelerine ait silahlar ele geçirildi. Eski Bordo Bereli ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "PKK'nın elinde, ABD Özel Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'de kullandığı silahlar var. Bizim Mehmetçikleri, tek tek uçurulan drone kullanıyor. PKK, 5 drone'u aynı anda uçurabiliyor, tek bir kumandayla" dedi. Ağar, son zamanlarda ele geçen Batı menşeili yeni tip silahlara dikkat çekti. Üç gün önce 120'lik Amerikan malı havanların ele geçtiğine dikkat çeken Ağar, "Gün yützü görmemiş, pırıl pırıl mühimmatlar. Hadi PKK'nın elindeki menşei belli vereni belirsiz Doğu Bloku kökenli sofistike ve ağır silah sistemlerini (güdümlü uçaksavar-cornet ve tanksavar füzeleri-SA serisi ile doçkaları) anlıyoruz da bunlar biraz (!) ayıp olmuyor mu? Havan zaten çok etkili bir de raylı sistem. Peki, Mehmetçik'leri şehit eden küçük ama çok etkili Amerikan yapımı el bombalarına ne demeli?" diye konuştu.

102'LİK ROKETATAR

PKK'ya yönelik operasyonlarda 12, 7 mm'lik, 14, 5'luk gövde bölen doçkaların yanı sıra 23,5 mm'lik doçkaların çıkmaya başladığına dikkat çeken Ağar, şunları söyledi: "Doçka teröristlerin elindeki en etkili yatık mermi yollu uçaksavar silahı. Bir insana geldiği zaman gövdesini ikiye bölebiliyor. Bu silahı pek çok dünya ordusu kullanıyor. Çukurca operasyonunda ele geçirilen bu silah ise çok özel. 12,7 ya da 14,5 mm'lik terörist uçaksavarlarından çok daha büyük, çok daha etkili. Diğerlerin neredeyse dört katı büyüklüğünde çap çarpanına ve etkisine sahip. Ele geçen yüzlerce roketi, biksiyi, akbikiyi, kaleşi, M-16'yı saymıyorum bile. Bu güne kadar dağda hiç görülmeyen 102 mm'lik çok namlulu terörist roketatar da bulundu" PKK'nın elinde NATO ülkelerine ait yeni nesil anti tank mayınları, bulunduğuna dikkat çeken Ağar, "DAEŞ'le mücadele maskesi altında PKK'nın Suriye ve Irak uzantılarına verilen bu silahlar, DAEŞ yerine Mehmetçik'e çevriliyor" diye konuştu.



STAR GAZETESİ

