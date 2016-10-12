Metrobüste İngiliz sistemi bitiyor

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, metrobüs yoluna uygun araçlar tahsis edilerek ters istikamet uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti.Kılıç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) Taksim'deki binasında düzenlediği basın toplantısında, dün D-100 karayolunun Sefaköy kesiminde bir otomobilin metrobüs yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişinini öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Metrobüs hattındaki ters yönden akışın trafik güvenliği tehdit ettiğini savunan Kılıç, "Ülkemizde trafik akışının sağ şeritten olmasına rağmen, metrobüs sürücüleri ise mesai yaptıkları saatlerde sürekli ters istikamette araç kullanmaktadırlar. Normal koşulların aksine olan bu durum, sürücülerin konsantrasyon kaybına ve kimi zaman gerekenin aksi yönde refleksler vermesine sebep olarak, kaza olasılığını arttırmaktadır. Bununla birlikte ters istikamet uygulaması, metrobüsün ana yola çıkması ya da Sefaköy'de yaşanan kazada olduğu gibi, araçların şeritten çıkarak metrobüs yoluna girmesi, ters yönlü çarpışmaların yaşanmasına sebep olmaktadır." diye konuştu.

Kılıç, İstanbul'da kent içi ulaşım sorununa dair kalıcı çözümler üretmenin yolunun uzun vadeli planlamalarla tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına ağırlık vermekten geçtiğini dile getirdi.Uyarılarına rağmen İstanbul'un kent içi ulaşımının büyük kısmını karayolu ulaşımının oluşturduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:"Metrobüs yoluna uygun araçlar tahsis edilerek, ters istikamet uygulaması kaldırılmalı, böylece olası kazalarda yoldan çıkma halinde kafa kafaya çarpışmaların önüne geçilmelidir. Kısa vadede bu yapılamıyorsa Metrobüs yolunu diğer yoldan ayıran bariyerlerin ciddi şekilde güçlendirilerek, araçların metrobüs yoluna ya da metrobüsün akan trafiğe girmesi engellenmelidir."