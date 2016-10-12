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Kuzenini öldürdü

Kuzenini öldürdü
Konya'da Ramazan Kara (25) anneannesinden miras kalan evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan komşuları durumu Kara'nın eniştesi Ahmet Karakaya'ya (59) anlattı. Karakaya da oğlu Nurdoğan (29) ile birlikte Ramazan'ı uyardı. Eniştesi ve kuzeninin "Evden çık" uyarılarına kızan Ramazan Kara ise kuzenini tehdit etmeye başladı. Nurdoğan Karakaya, polise gidip suç duyurusunda bulundu. Bunu duyan Kara, internetten 250 liraya aldığı tüfekle kuzeninin evini bastı. Kapıya çıkan kuzeni Nurdoğan Karakaya'yı öldürüp eniştesini yaraladı. Gözaltına alınan katil tutuklandı.

Halit TURAN
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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